У потрійній ДТП у Криворізькому районі загинула жінка та постраждали діти (фото)

На виїзді з Софіївки сталася моторошна потрійна аварія. Там зіштовхнулися автомобілі «ВАЗ», «Лада» та «Мазда». Усі машини страшенно зім’яло.

На жаль, одна людина загинула. Це жінка, яку затисло в салоні зеленої автівки «ВАЗ».Також постраждали троє дітей та двоє дорослих — їх забрала швидка, про їхній стан наразі нічого не відомо. Загиблу та постраждалих довелося діставати рятувальникам. Наймолодшій дитині лише три роки.

Попередньо, аварія сталася через небезпечний обгін, який здійснила інша автівка марки «Ауді». Через це «Мазда» виїхала на зустрічну смугу й відбулося зіткнення.

Наразі ділянка дороги, де сталася аварія, перекрита. На місці працюють патрульні, рятувальники та слідчий. // Свої

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