У пожежі на Тячівщині загинули пенсіонер та двоє малолітніх дітей (фото)

Слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі, що сталася у селищі Солотвино. Внаслідок займання загинули троє людей, двоє з яких малолітні діти

4 грудня близько 12:00 до поліції надійшло повідомлення про займання будинку у селищі Солотвино Тячівського району. За викликом одразу виїхали пожежники та поліцейські. Доки працівники ДСНС ліквідовували пожежу, поліцейські опитали двох малолітніх мешканців будинку, яким вдалося вибігти з палаючого приміщення. Діти пояснили, що займання, ймовірно, розпочалося з газового обігрівача.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили там тіла трьох загиблих: 6-річного хлопчика, 7-річної дівчинки та 79-річного чоловіка.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей, слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

У ході слідства поліцейські призначать експертні дослідження, за висновками яких буде встановлено всі об’єктивні обставини та причини пожежі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області