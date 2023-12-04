У пожежі на Тячівщині загинули пенсіонер та двоє малолітніх дітей (фото)

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Слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі, що сталася у селищі Солотвино. Внаслідок займання загинули троє людей, двоє з яких малолітні діти

4 грудня близько 12:00 до поліції надійшло повідомлення про займання будинку у селищі Солотвино Тячівського району. За викликом одразу виїхали пожежники та поліцейські. Доки працівники ДСНС ліквідовували пожежу, поліцейські опитали двох малолітніх мешканців будинку, яким вдалося вибігти з палаючого приміщення. Діти пояснили, що займання, ймовірно, розпочалося з газового обігрівача.

поліція розслідує обставини пожежі на тячівщині, в якій загинули пенсіонер та двоє малолітніх дітей

Під час огляду місця події правоохоронці виявили там тіла трьох загиблих: 6-річного хлопчика, 7-річної дівчинки та 79-річного чоловіка.

поліція розслідує обставини пожежі на тячівщині, в якій загинули пенсіонер та двоє малолітніх дітей

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей, слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

У ході слідства поліцейські призначать експертні дослідження, за висновками яких буде встановлено всі об’єктивні обставини та причини пожежі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

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