У пожежі в Дніпрі загинув чоловік, а на Кіровоградщині – 15 річна дитина 

Вночі в Чечелівському районі Дніпра загорівся двоповерховий будинок. Вогонь охопив 200 кв. м даху та швидко поширювався.

На місце прибули рятувальники, залучивши 21 фахівця та 5 одиниць техніки. Під час гасіння пожежі виявили загиблого чоловіка.

Пожежу ліквідували. Причини займання з’ясовуються.

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Кропивницький район: на пожежі загинула дитина та двоє людей травмовано

Сьогодні вранці надійшло повідомлення про пожежу в с. Неопалимівка Кропивницького району.

Після прибуття рятувальників на місце виклику було виявлено тіло дівчинки 2010 р.н. та двоє травмованих: чоловік 1987 р.н. та жінка 1986 р.н. Їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Пожежу – ліквідовано, причину встановлюють фахівці.

ДСНС