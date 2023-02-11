У Празі розшукують українського хлопчика, який зник 8 лютого

Зниклу дитину звати Давид Романенко. За неперевіреними даними, він може бути із батьком. Достовірних відомостей поліція ще не має.

Усіх, кому відомі обставини зникнення дитини або її місцезнаходження, просять дзвонити до поліції за номером 158, про це повідомляє Празький міський портал.