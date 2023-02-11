У Празі розшукують українського хлопчика, який зник 8 лютого
Зниклу дитину звати Давид Романенко. За неперевіреними даними, він може бути із батьком. Достовірних відомостей поліція ще не має.
Усіх, кому відомі обставини зникнення дитини або її місцезнаходження, просять дзвонити до поліції за номером 158, про це повідомляє Празький міський портал.
Давид Романенко 2016 року народження виглядає на свій вік. Постійно проживав у районі Прага 3. Зовнішній вигляд: зріст близько 115-125 см, світле волосся та блакитні очі.