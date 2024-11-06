У Радивилові внаслідок наїзду потяга загинув чоловік

Повідомлення про трагічний випадок надійшло до поліції вчора, п’ятого листопада, близько 22:20 від чергового по залізничній станції.

Поліцейським машиніст розповів, що невідомий йшов вдовж колії, а потому раптово вийшов на неї. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило смерть потерпілого).

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого чоловіка.

Прикмети загиблого: віком 65-70 років, середнього зросту та тілобудови, волосся коротке сиве із залисинами.

Був одягнений у чорну шапку, синю куртку, сірий піджак, сіру кофту з білими вставками, сині штани та чорні черевики.

Поліцейські звертаються до громадян, які можуть допомогти ідентифікувати особу загиблого, повідомити на спецлінію 102 або за номером телефону 096-803-40-02.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області