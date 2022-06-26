У Рівненському районі 13-річний хлопець загинув, перебігаючи дорогу в невстановленому місці

Повідомлення про ДТП на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» неподалік села Малушка надійшло до поліції о 15 годині 25 червня.

Слідчо-оперативна група встановила, що 23-річний житель Сарненського району, водій автомобіля «Volkswagen Golf», допустив наїзд на 13-річного пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм малолітній помер.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Кермувальник легковика, відповідно до освідування у медзакладі, тверезий. Транспортний засіб вилучено.

Водій пояснив, що хлопчик з’явився на дорозі раптово: одразу за зустрічною автівкою.

Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху: неухильно дотримуйтесь встановлених Правил. І наголошуйте щодо належної поведінки на дорозі дітям.

Відділ комунікації поліції Рівненської області