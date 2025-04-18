У Рівненському районі 25-річний житель села Грем’яче зіткнувся зі “швидкою” під керуванням під керуванням 70-річного водія

Автопригода стала вчора, 17 квітня, близько 15 години на проспекті Незалежності в місті Острог.

Поліцейські попередньо встановили, що на нерегульованому перехресті відбулося зіткнення спеціалізованого медичного авто під керуванням 70-річного здолбунівчанина та мотоцикла «Lifan», водієм якого був 25-річний житель села Грем’яче.

Унаслідок ДТП керманича двоколісного із переломом ключиці медики госпіталізували до лікарні.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху), в рамках якого встановлює всі обставини.

Попередньо, обидва водії були тверезі, у них відібрані біологічні зразки.

Відділ комунікації поліції Рівненської області