У Рівненському районі чоловік на мотоциклі збив свою малолітню доньку

Учора, 27 червня, о 14:54 годині до поліції надійшло повідомлення медиків, що у селі Балашівка колишнього Березнівського району мотоцикліст збив дитину.

Слідчо-оперативна група ВП №4 (м.Березне) Рівненського РУП встановила, що 28-річний водій двоколісного, місцевий житель, під час виконання маневру обгону автомобіля «Mercedes-Benz Vario»» допустив наїзд на малолітню дівчинку. Попередньо, дитина перебігала дорогу перед мікроавтобусом, кермувальник якого встиг загальмувати та зупинити транспортний засіб.

Як з’ясувалося, потерпіла — восьмирічна донька мотоцикліста.

Унаслідок ДТП травмовану дівчинку госпіталізували у реанімаційне відділення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі ВП № 4 (м. Березне) розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Двоколісний, який не зареєстрований у встановленому законодавством порядку, слідчі вилучили. Мотоцикліст за результатами огляду — тверезий.

Відділ комунікації поліції Рівненської області