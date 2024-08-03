У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув водій легковика (фото)

Пасажирку автомобіля — вагітну дружину керманича у тяжкому стані госпіталізували до реанімації Рівненської обласної клінічної лікарні.

Сьогодні, третього серпня, близько 11:35 водій автомобіля «Mercedes», 25-річний житель села Цепцевичі Сарненського району, рухаючись автодорогою «Київ-Чоп» неподалік селища Гоща, не впорався з керуванням та з невстановлених поки причин, виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп.

Від отриманих травм на місці події чоловік загинув. Його тіло та постраждалу пасажирку із понівеченого авто деблокували рятувальники.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.

Обставини смертельної ДТП встановлюються.

Відділ комунікації поліції Рівненської області