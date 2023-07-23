У Рівненському районі внаслідок перекидання причепа травмувалися троє молодих дівчат

Автопригода сталася в селі Сухівці 21 липня, близько 14 години.

Поліцейські встановили, що 54-річний місцевий житель, керуючи мінітрактором «Dong feng», рухаючись польовою дорогою, не впорався із керуванням та допустив перекидання напівпричепа кустарного виробництва, на якому перебувало три пасажирки.

До лікарні госпіталізували 18-річну мешканку Квасилова, 17-річну рівнянку, та 17-річну місцеву жительку — доньку водія. У них медики діагностували переломи.

Керманич трактора за результатами огляду на стан сп’яніння — тверезий.

Слідчі ВП №1 (м. Рівне) Рівненського РУП за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

Транспортний засіб та причеп вилучено.

Відділ комунікації поліції Рівненської області