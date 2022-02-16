У Рівненському районі встановлюють обставини смерті військовослужбовця-контрактника

Повідомлення про виявлене тіло невідомого на території Рівненського військового полігону на спецлінію 102 надійшло сьогодні, 16 лютого, о 14:00 від чергового.

Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні — проходив навчальний курс. Із восьмого лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району.

За результатами попереднього огляду судовим експертом — ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (зникнення особи безвісти) триває.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована військова прокуратура.

Відділ комунікації поліції Рівненської області