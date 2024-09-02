У Рівному через скандал з танцями на столах звільнилося керівництво протипухлинного центру

У Рівному через скандал з танцями на столах написав заяву на звільнення керівник протипухлинного центру та троє його заступників.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Щодо анонсованих кадрових рішень в обласному протипухлинному центрі. Сьогодні зранку зустрівся з його керівником Григорієм Максим’яком. Розмова була коротка. Танці на столах під час наукової конференції неприпустимі», – написав начальник ОВА.

Як зазначається, Максим’як написав заяву на звільнення і взяв усю відповідальність на себе. Це ж зробили троє його заступників. Лікарі центру продовжують виконувати свої обов’язки, заклад працює у штатному режимі.

Як підкреслив Коваль, він розуміє, що люди мають право на відпочинок. Але, як наголосив начальник ОВА, ніхто, особливо працівники державних чи комунальних закладів тилової області, не мають права забувати, що в країні війна.

«В такому випадку рішення обласної влади будуть радикальні», – написав начальник ОВА.

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш також підтвердив у Телеграмі, що керівник обласного протипухлинного центру ухвалив рішення написати заяву на звільнення. Тож його контракт припинений достроково за угодою сторін, відповідне розпорядження голова облради вже підписав.

Карауш інформує, що також рішення звільнитись із адміністративних посад прийняли усі три заступники керівника. Водночас він також наголошується, що лікарі не постраждали, заклад працює у плановому режимі і людям надають допомогу. Виконання обов’язків керівника наразі покладено на завідувача абдомінального відділення цього підприємства Сергія Михайловського.

Карауш запевнив, що у протипухлинному центрі буде сформована нова команда, яка працюватиме відповідно до вимог часу, адекватності, культури.

«Про це ми думали, зараз рішення ще немає, для підбору людей беремо певний час», – написав голова облради.

У соцмережах з’явилося відео, на якому зафільмована вечірка під час науково-практичної конференції на тему онкології за участю представників обласного протипухлинного центру Рівного. Учасники вечірки танцювали на столах.Відео опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгорецька.