У Рівному невідломі спалили позашляховик «BMW Х5» який належить 74-річній жінці

Сьогодні, 23 червня, близько о пів на третю ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Чорновола в обласному центрі горить автомобіль.

Слідчо-оперативна група встановила, що припаркований поблизу житлового будинку позашляховик «BMW Х5» належить 74-річній рівнянці, яка надала його у користування 22-річному жителю обласного центру. Як з’ясувалося, чоловік наразі підсудний за вчинені злочини проти власності, незаконне заволодіння транспортним засобом, понад 10 разів притягувався до адмінвідповідальності за порушення ПДР та злісну непокору поліцейським зокрема. Від надання будь-яких пояснень і написання заяви він відмовляється.

За отриманим орієнтуванням щодо імовірної особи, причетної до підпалу, патрульні поліцейські виявили неподалік місця події чоловіка, який втікав у поле. Наразі із 48-річним рівнянином, який мав при собі пластикові труби, спілкуються слідчі та перевіряють його на причетність до крадіжки та підпалу автомобіля.

Із місця події слідчі вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів. Автомобіль знищений вогнем фактично повністю.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочате досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Рівненської області