У Рівному водійка автомобіля  «Skoda Fabia» допустила наїзд на пішохідку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці

Близько 23-ї години вчора, 23 червня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із потерпілою у центрі міста на вулиці Соборній.

Поліцейські на місці події з’ясували, що 28-річна водійка автомобіля «Skoda Fabia», жителька обласного центру, допустила наїзд на пішохідку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці.

Унаслідок ДТП потерпілу госпіталізували до лікарні без свідомості із політравмою. Її особу встановлюють наразі поліцейські. Зі слів свідків автопригоди, жінка могла бути в стані сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного управління розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За результатами огляду на алкотестері кермувальниця була твереза. У неї також відібрали зразки крові.

Відділ комунікації поліції Рівненської області