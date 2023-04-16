У російському Бєлгороді масштабні пожежі: росіяни скаржаться на проблеми зі світлом (відео)
Місцева влада заявила, що горять два об’єкти.
У ніч на понеділок, 17 квітня, у російському Бєлгороді загорілася підстанція.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежа на підстанції біля слідчого ізолятора почалася після “прильоту” – нібито її атакував український безпілотний літальний апарат. В результаті цього в центрі міста і населених пунктах області проблеми з електрикою.
Тим часом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що Бєлгороді і Бєлгородському районі зафіксовані дві пожежі на цивільних об’єктах.
“Постраждалих немає. Всі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі”, – написав він.