У російському Челябінську горів завод, який виробляє двигуни для військової техніки

На Челябінському тракторному заводі, який перебуває під санкціями України і США як виробник двигунів для військової техніки, сталася пожежа.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, МНС РФ, The Moscow Times.

Як повідомляє Baza, за словами очевидців, перед пожежею було чути звук вибуху, а над територією заводу піднялася хмара з вогню.

За попередніми даними, пожежа сталася на території трансформаторної станції.

За даними Mash, на заводі вибухнув трансформатор – через це в місті можуть з’явитися перебої в мережі. На місце приїхали рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

У деяких житлових будинках біля заводу повністю зникло світло.

“Жителям інших багатоповерхівок пощастило трохи більше – вони поринули в темряву лише на 15 хвилин, після чого світло знову з’явилося. На місце приїхали щонайменше вісім машин спецтехніки”, – йдеться в повідомленні.

У МНС Росії повідомили, що ліквідували відкрите горіння на Челябінському тракторному заводі.

“Горів масляний трансформатор на площі 40 квадратних метрів”, – заявили в МНС.

Як зазначає The Moscow Times, Челябінський тракторний завод є основним постачальником для підприємств концерну “Уралвагонзавод”: двигунами ЧТЗ різної потужності оснащують танки Т-72, Т-90 “Прорив”, БМПТ “Термінатор”, артилерійські самохідні установки “Акація”, “Мста-С”, “Коаліція-СВ”.

У 2023 році завод потрапив під американські та українські санкції як “підприємство, що спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб Збройних сил Російської Федерації”. // УП