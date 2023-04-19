У російському Дзержинську палає склад хімічного підприємства (відео)

Масштабна пожежа спалахнула на території підприємства з виробництва пластмас і синтетичних смол в російському Дзержинську. Вогонь охопив вже 4500 квадратних метрів і поширюється далі.

За інформацією видання NN.RU, вогонь охопив склад на Автозаводському шосе в Дзержинську. В адміністрації міста повідомили, що там знаходиться Науково-виробнича компанія “Астат”, що займається виробництвом смол, клею і розчинників.

Рятувальники вказали, що є загроза поширення вогню на сусідні будівлі. На даний момент інформації про загиблих і постраждалих немає.

На місце інциденту прибули співробітники Росспоживнагляду, щоб взяти проби повітря. Крім того, повідомляється, що в будівлі знаходяться горючі матеріали, які складно гасити, а під час горіння виділяють отруйні речовини, а також гас.

На місці інциденту працюють 80 рятувальників, 27 машин спецтехніки, пожежний потяг та авіація. Пожежі присвоєно 4-й ранг складності. // УНІАН