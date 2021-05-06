У Росії шестирічний «водій» на смерть задавив маму на кладовищі

У Щиграх Курської області (Росія) 2 травня на території місцевого кладовища сталася страшна трагедія: шестирічна дитина сіла за кермо ВАЗ-21074 і на смерть задавила власну маму.

Як повідомляє «КП», хлопчик самостійно завів автомобіль і, здавши назад, затиснув 27-річну маму між «Жигулями» і «Ніссаном», який стояв поруч. Шансу відійти в сторону у жінки не було.

Постраждалу доставили у Щигровську районну лікарню, але врятувати жінку не вдалося. В обставинах цієї НП розбирається поліція. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»