У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
Витік, ймовірно, призведе до підвищення вмісту солей урану в річці Тобол, що спричинить зростання захворювань через опромінення
На Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища «Добровільне», де видобуток веде «Росатом». Активісти зауважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол. Про це повідомляє Сибір.Реалії з посиланням на «Агентство».
Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих свердловин, йдеться в пості екологів. Керівник екологічної організації Сергій Єрьомін заявив, що під водою могла опинитися стара свердловина, що «протікає 35 років», а нові пробурені вище і вода до них поки не дісталася.
«Уран – альфа-активний препарат, і потрапляння його всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, ніж зовнішнє. Звичайно, вода Тобола сильно розбавить розчин, і концентрації не будуть перевищувати будь-які нормативи. Але все одно колективні дози курганців зростуть і хтось отримає захворювання. Це абсолютно неминуче», – вважає Ожаровський.
При цьому дочірні підприємства «Росатому», які ведуть видобуток у Курганській області, запевняли, що відстежують ситуацію і вода не затопить свердловини. «Для контролю паводкової ситуації АТ «Далур» веде цілодобовий моніторинг рівня води в річках Тобол та Ісеть. На даний момент підприємство працює у штатному режимі, родовищам урану паводок не загрожує», – заявлялося 16 квітня.
Прес-служба «Росатому» знову заявляла в п’ятницю, 20 квітня, що повінь обійшла уранові свердловини стороною. Проте заяви держкорпорації суперечать відео з місця подій. // ГлавкомTweet