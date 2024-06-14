У Ростовській області вибухнув автомобіль високопоставленого окупанта (відео)
У Ростовській області (Росія) вибухнула машина високопоставленого окупанта. Він встиг вискочити з палаючого авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-каналы ASTRA та 112.
Як уточнює Telegram-канал “112“, повідомляє, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Чоловіку вдалося вистрибнути з палаючого транспорту.
“Вадим Собеський їхав на своїй Volvo, коли авто раптово зашипіло і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже відразу після цього прогримів вибух. Попередньо чоловік не постраждав”, – пишуть автори.