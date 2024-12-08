У Румунії затримано зі зброєю охоронця скандального кандидата в президенти Джорджеску та його попутників

Підозрюється, що вони їхали до столиці задля організації заворушень.

У Румунії затримано Горацю Потра, охоронця кандидата в президенти Румунії Калина Джорджеску. Про затримання повідомили румунські ЗМІ.

Колишнього бійця Іноземного легіону і лідера румунських найманців, які воюють у Конго, який забезпечує безпеку кандидата в президенти Калина Джорджеску, і його найближчих соратників зупинила поліція вчора ввечері в Бухаресті, в автомобільному заторі, за даними джерел, на які посилаються G4Media, Digi 24 та Антена 3, передає Romania Journal.

Потра із соратниками приїхав до Бухареста із забороненими предметами, що порушують громадський порядок і мир. У машинах, у яких перебували він і його спільники, було виявлено холодну зброю: мачете, ножі та дерев’яні руків’я сокир (які можна використовувати як бити), а також два пістолети і піротехнічні матеріали, зокрема такі, на які потрібен дозвіл.

У кількох машинах перебувало близько 20 осіб. У двох водіїв виявили заборонені речовини. Поліція проводить додаткові перевірки, але є підозра, що люди, які супроводжували Горацю Потру, були в стані наркотичного сп’яніння.

В автомобілі «Мерседес», модель G, яким їхав сам Горацю Потра, було виявлено пістолет і кілька ножів, а також великі суми грошей різних країн.

Поліція порушила справу про «недотримання режиму зберігання зброї та боєприпасів» і «будь-які операції з піротехнічними виробами, що здійснюються без дозволу».

За словами джерел у поліції, група вирушила в Бухарест, щоб влаштувати заворушення. Відомо, що Калін Джорджеску, і лідер AUR Джордж Сіміон закликали людей піти сьогодні на вибори, які були анульовані у зв’язку з виявленими обставинами – втручанням у вибори третьої сторони.

У Бухаресті мало місце приховане підбурювання до протестів, і після заяв політичних лідерів співробітники поліції провели кілька перевірок. Йшлося про кілька машин, що прямували в бік столиці з різних боків. Це і були машини, в яких їхали Потру і його соратники.

До речі, 2011 року Потру було засуджено до двох років позбавлення волі за створення незаконного військового формування, але вирок було відтерміновано.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів у країні. У рішенні йдеться, що весь виборчий процес доведеться провести повторно, а дату виборів призначить уряд. Тепер вибори мають пройти з нуля – кандидати пройдуть перереєстрацію і процедуру затвердження в Центральному виборчому бюро.

Результати першого туру виборів скасували після розсекречення інформації від спецслужб, що вказує на втручання Росії у вибори.

8 грудня у Румунії мав відбутися другий тур президентських виборів. // Дзеркало тижня