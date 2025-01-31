У румунських горах шукають пʼятьох українців, від яких 20 днів немає звісток

Румунські рятувальники розшукують п’ятьох громадян України, які вирушили до країни з наміром перетнути кордон через гори, і не подавали ознак життя протягом 20 днів.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Digi24.

Рятувальники разом з офіцерами прикордонної поліції зі структури вирушили в п’ятницю, 31 січня, на пошуки молодих українців, розділених на дві групи, які вирушили до Румунії три тижні тому.

Їхні сім’ї подали офіційний запит на розшук, вказуючи, що вони могли прибути до Румунії і не подавали жодних ознак протягом 20 днів.

“На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які б допомогли в пошуках, припускаючи лише, що розшукувані подорожували певними маршрутами, які привели б їх в район гори Піп Іван, який є одним з найскладніших і найнебезпечніших районів”, – заявили в рятувальній службі Марамуреш.

Там зазначили, що пошуки відбувались за допомогою безпілотників, але “після більш ніж шести годин пошуків, пошуки були перервані”. Їх відновлять, коли рятувальники матимуть більше інформації про зниклих.