У румунських горах шукають пʼятьох українців, від яких 20 днів немає звісток

Published

Румунські рятувальники розшукують п’ятьох громадян України, які вирушили до країни з наміром перетнути кордон через гори, і не подавали ознак життя протягом 20 днів.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Digi24.

Рятувальники разом з офіцерами прикордонної поліції зі структури вирушили в п’ятницю, 31 січня, на пошуки молодих українців, розділених на дві групи, які вирушили до Румунії три тижні тому.

Їхні сім’ї подали офіційний запит на розшук, вказуючи, що вони могли прибути до Румунії і не подавали жодних ознак протягом 20 днів.

“На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які б допомогли в пошуках, припускаючи лише, що розшукувані подорожували певними маршрутами, які привели б їх в район гори Піп Іван, який є одним з найскладніших і найнебезпечніших районів”, – заявили в рятувальній службі Марамуреш.

Там зазначили, що пошуки відбувались за допомогою безпілотників, але “після більш ніж шести годин пошуків, пошуки були перервані”. Їх відновлять, коли рятувальники матимуть більше інформації про зниклих.

Like

Tags:

You may also like...