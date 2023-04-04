У Салтівському районі Харкова внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Інші громадяни не постраждали.

4 квітня близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля річки по вулиці Владислава Зубенка невідомий тримає у руці предмет, ззовні схожий на гранату.

За адресою терміново виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група ХРУП № 2.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула у нього у руці.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер. Поліцейські встановили, що загиблим є 36-річний мешканець Донецької області.

Наразі працівники поліції проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція Харківської області