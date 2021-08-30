У селі Балабанівка водій мотоциклу, збив двох пішоходів та з місця аварії втік (фото)

Подія сталась в ніч на 28 серпня у селі Балабанівка Оратівської територіальної громади. Протягом години особу правопорушника поліцейські встановили та розшукали за місцем проживання. Він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб зловмисник сховав на території власного домогосподарства. За таке правопорушення йому загрожує до трьох років ув’язнення.



Аварія сталась близько першої години ночі на вулиці Центральній.

Водій мотоцикла «ІЖ Планета» допустив наїзд на двох пішоходів, які йшли по узбіччю дороги. Залишивши травмованих людей, правопорушник поїхав з місця аварії.

Один з потерпілих — 17-річний житель сусіднього села, другий – 37-річний киянин, який приїхав у село провідати батьків. З переломами ніг та закритими черепно-мозковими травмами пішоходи госпіталізовані у районну лікарню.

Як розповів начальник Відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції Павло Дармограй, завдяки проведеним першочерговим слідчим та оперативним заходам поліцейські встановили кермувальника мотоцикла та місцезнаходження транспортного засобу. Правопорушником виявився 22-річний житель села Підвисоке. Мотоцикл з пошкодженнями, характерними для ДТП, він сховав у господарській будівлі на території свого домоволодіння.



Під час вчинення автопригоди водій мотоцикла знаходився в нетверезому стані. У нього взято забір крові для визначення ступеню сп’яніння.



Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області