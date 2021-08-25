У селі Біленьке Запорізького району, 20-річний хлопец в стані алкогольного сп’яніння, на мотоциклі «Мінск 125» врізався у стовп та загинув на місці

Подія мала місце у селі Біленьке Запорізького району. Внаслідок ДТП 20-річний водій помер на місці пригоди, пасажир 2006 року народження отримав тілесні ушкодження. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження.

24 серпня близько 2 години до відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими у селі Біленьке.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Запорізькій області, медики швидкої допомоги.

Попередньо встановлено, що 20-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом мотоциклу «Минск 125», на вулиці Стадіонній в селі Біленькому не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою.

Внаслідок ДТП водій помер на місці події, його пасажир 2006 року народження отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований до лікарні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та звертаються з проханням до свідків аварії, а також водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи вказаної події, звернутись за телефонами: (098) 987-94-44 або 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області