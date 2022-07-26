У селі Королівка на Київщині від вибуху загинув 16-річний хлопець

Київщина продовжує страждати від наслідків ворожого вторгнення — тепер її мешканці підриваються на рашистських мінах і розтяжках.

Так, 26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про вибух на приватному обійсті у селі Королівка.

По прибуттю бійців ДСНС на місце події було встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмету, схожого на військову зброю, стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження, повідомили у регіональному Управлінні ДСНС.

На місці події працюють рятувальники, працівники Національної поліції та швидкої допомоги.

Рятувальники вкотре нагадують алгоритм дій у випадку, якщо ви теж помітили вибухонебезпечний предмет:

1 — не підходь

2 — не чіпай

3 — телефонуй на 101

Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»