У селі Королівка на Київщині від вибуху загинув 16-річний хлопець
Київщина продовжує страждати від наслідків ворожого вторгнення — тепер її мешканці підриваються на рашистських мінах і розтяжках.
Так, 26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про вибух на приватному обійсті у селі Королівка.
По прибуттю бійців ДСНС на місце події було встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмету, схожого на військову зброю, стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження, повідомили у регіональному Управлінні ДСНС.
На місці події працюють рятувальники, працівники Національної поліції та швидкої допомоги.
Рятувальники вкотре нагадують алгоритм дій у випадку, якщо ви теж помітили вибухонебезпечний предмет:
1 — не підходь
2 — не чіпай
3 — телефонуй на 101
Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»Tweet