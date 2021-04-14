У селі на Київщині зникла дитина 2,5 років (фото)

14.04.2021 до чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній Богдан Уніченко.

Мати дитини виявила відсутність сина біля 16 години дня і з того часу намагалась знайти хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

На місці організовані пошукові заходи. Максимально задіяно особовий склад Вишгородського районного управління поліції, ПСПОП «Миротворець», кінологи, Нацгвардійці та служби ДСНС. Пошуки триватимуть вночі.

Поліція Київщини звертається до громадян. Якщо у вас є в наявності ТЕПЛОВІЗОРИ чи ПРИЛАДИ НІЧОГО БАЧЕННЯ — просимо посприяти у пошуках Богдана. Звертаємось також до пошуково-рятувальних загонів. За можливості долучайтесь до пошуків!

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