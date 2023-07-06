У селі на Одещині троє людей померли від отруєння алкоголем, ще шестеро – у лікарні

Дев’ять громадян були доставлені до медичного закладу з алкогольним отруєнням. Двоє із них невдовзі після госпіталізації померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання.

Провівши невідкладні слідчі дії, опитавши родичів, знайомих, односельців потерпілих, попередньо поліцейські встановили, що ті вживали горілку, придбану на розлив в одному з місцевих магазинів. З осель потерпілих та крамниці правоохоронці вилучили пляшки з рідинами прозорого кольору невідомого походження та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Крім цього, було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання власника магазину, в ході якого також вилучено пляшки з рідинами, що містили запах спирту та їхніми залишками.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 115 з додатковою відміткою «нещасний випадок» та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінальних проваджень призначено судово-медичні експертизи з метою встановлення причини смерті та наявності алкогольних й отруйних речовин у крові померлих та госпіталізованих громадян, а також експертизи вилучених матеріалів, речовин та виробів.

Триває слідство. Збираються докази для притягнення винних осіб до відповідальності.

ГУ Національної поліції в Одеській області