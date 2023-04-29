У Севастополі горить резервуар з паливом: окупанти кажуть – поцілив безпілотник

Так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв повідомив вночі 29 квітня, що у Козачій бухті горить резервуар з паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.

“Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас”.

Развожаєв також повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. // УП