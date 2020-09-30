У Слобідському районі Харкова 68-річний водій помер за кермом автомобіля

Попередньо з’ясовано, що 68-річному водію під час руху стало зле, він втратив свідомість, в результаті чого наїхав на перешкоду.

Повідомлення про те, що автомобіль «Volkswagen» в’їхав у колону на автозаправній станції по проспекту Льва Ландау надійшло до поліції 30 вересня о 12:00.

По прибуттю на місце медики констатували смерть чоловіка, який перебував за кермом мікроавтобуса.

Тіло громадянина направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. Усі обставини встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області