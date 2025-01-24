У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протест з вимогою відставки путінського посіпаки Фіцо
Демонстранти вигукують гасла: “Досить Фіцо”, “Ні цьому уряду” та “Фіцо в Росію”.
24 січня ввечері у понад 20 словацьких містах почались протести проти політики уряду Роберта Фіцо та вимогою відставки прем’єра.
Про це пише Dennik N.
Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива “Мир Україні” та опозиційні політичні партії. Також повідомляється про протести в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.
Зокрема, у словацькому місті Пряшів на акцію протесту прийшли 5 тисяч людей. Протестувальники розмахують прапорами та транспарантами зі згадками про високі податки та неприйняття проросійської орієнтації влади. Натовп викликував гасла: “Досить Фіцо”, “Ні цьому уряду” та “Фіцо в Росію”.
Демонстранти також обурені заявами Фіцо щодо можливого державного перевороту під час проведення акцій протесту. За даними організаторів, на акцію протесту в Братиславі вийшло близько 60 тисяч людей, у Кошице — 15 тисяч учасників.
Також сотні людей зібралися на протесті в Пр’євідзі та заповнили площу Миру в Тренчині, дехто прийшов з українськими прапорами.
- Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на “в’єтнамські канікули”, де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
- 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.
- 14 січня низка опозиційних партій Словаччини заявили, що мають намір оголосити вотум недовіри урядові Фіцо.
- Однак глава уряду зробив сесію закритому, зіславшись на те, що він на засіданні озвучить конфіденційну інформацію. Тому опозиційні партії відкликали вотум недовіри.
- 22 січня опозиційні партії “Прогресивна Словаччина”, “Свобода і Солідарність” та християнські демократи знову подали пропозицію щодо вотуму недовіри уряду Фіцо.