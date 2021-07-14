У Смілі на Черкащині стався вибух у приватному будинку, його власник загинув (фото)

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

У житловому будинку в місті Сміла Черкаської області стався вибух, власник будинку загинув.

За даними обласного управління ДСНС, ймовірно вибухнув газовий балон.

Повідомляється, що вранці 14 липня на вулиці Лісній стався вибух у житловому будинку з подальшою пожежею. Унаслідок вибуху відбулося руйнування частини покрівлі та зовнішньої стіни.

За попередньою інформацією, в будинку на момент події перебувала одна особа.