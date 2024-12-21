У соцмережі двоє неповнолітніх матюкалися, видаючи себе за курсантів навчального закладу МВС
На неповнолітніх, які незаконно використовували поліцейську символіку, правоохоронці склали адмінпротоколи
20 грудня під час моніторингу соціальних мереж було виявлено онлайн-трансляцію, де двоє юнаків в одязі з поліцейською символікою нецензурно висловлювались до глядачів та представлялись курсантами одного із навчальних закладів системи МВС.
За декілька годин співробітники поліції Вінниччини встановили та розшукали неповнолітніх. Ними виявилися 17-річні жителі Могилів-Подільського та Тульчинського районів, які насправді не вчаться у правоохоронному виші.
Відносно правопорушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 184-3 (Незаконне використання найменування та ознаки належності до Національної поліції України) КУпАП.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet