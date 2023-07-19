У США 3-річний хлопчик за кермом гольф-кару збив на смерть 7-річну дитину

Відповідно до пресрелізу дорожньо-транспортної служби Флориди, в понеділок, 17 липня вдень у Форт-Маєрсі, штат Флорида, 3-річний хлопчик за кермом автомобіля для гольфу збив 7-річну дитину і вона померла.

Про це повідомляє CNN.

3-річна дитина на машині для гольфу наближалася до повороту біля будинку на приватній території та передньою частиною машини вдарила 7-річну дитину, яка стояла у дворі.

Старша дитина була доставлена в лікарню, де згодом констатували смерть. 3-річний хлопчик не постраждав.

Занепокоєння щодо неповнолітніх, які керують машинами для гольфу у Флориді, нещодавно спонукало до ухвалення нового закону штату. Усі молодші 18 років незабаром повинні будуть мати дозвіл або водійські права на водіння автомобіля для гольфу.

Законопроєкт був підписаний губернатором Роном ДеСантісом і набуває чинності 1 жовтня.

У ньому не вказано вік, коли неповнолітні мають право почати керувати візком для гольфу, але вказано, що всі неповнолітні повинні мати дозвіл або водійське посвідчення, щоб легально керувати машиною для гольфу у Флориді. Водії у Флориді повинні бути не менше 15 років і мати згоду батьків, щоб отримати дозвіл.

За даними Американської академії педіатрії, щороку понад 6500 дітей страждають від машин для гольфу. Більша частина постраждалих – діти до 12 років. // Букви