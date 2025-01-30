У США під час посадки пасажирський літак зіткнувся з вертольотом. Відомо про 18 загиблих

Увечері 29 січня, у США пасажирський літак зіткнувся в повітрі з вертольотом і впав біля аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомили у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA), пасажирський літак впав у річку Потомак недалеко від Національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні, зіткнувшись у повітрі з вертольотом Sikorsky H-60 під час заходу на посадку.

Літак виконував рейс 5342 компанії American Airlines і був регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів із Вічіто, штат Канзас із 60 пасажирами та чотирма членами екіпажу на борту.

Мер округу Колумбія Мюріель Боузер підтвердила, що “обидва повітряні судна перебувають у воді”, і що 64 людини перебували на борту літака American Airlines і троє у військовому вертольоті.

За словами джерел в правоохоронних органах, пошуково-рятувальна операція стає все більш напруженою. Літак, за їх словами, розбитий на кілька частин. На цю мить ніхто з тих, хто вижив, не знайдений.

Поліцейський на місці події повідомив CBS News, що у воді було три ділянки з уламками і що станом на 23:30 за східним часом було витягнуто щонайменше 18 тіл. За словами офіцера, тих, хто вижив, поки що не виявлено.

У FAA також зазначили, що їхня заява ґрунтується на попередній інформації і може бути змінена. Тим часом два представники Міноборони США заявили, що з літаком зіткнувся вертоліт армії Сполучених Штатів BlackHawk (H-60).

Поліція округу Колумбія заявила, що координує пошуково-рятувальну операцію на річці Потомак спільно з іншими агентствами після отримання повідомлень про катастрофу пасажирського літака. У заяві сказано, що дзвінки про авіакатастрофу місцева поліція почала отримувати о 20:53 за місцевим часом.

Національний аеропорт імені Рейгана буде закритий щонайменше до п’ятниці о 5 ранку, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації. // Суспільне