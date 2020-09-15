У столичній ДТП за участі мотоцикла і пішохода загинули троє людей

У Солом’янському районі столиці на проспекті Любомира Гузара сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста і пішохода.

Як стало відомо Вартовим еспресо, мотоцикліст з пасажиром їхали в напрямку Борщагівки, в цей час пішохід намагався перебігти дорогу на зупинку швидкісного трамвая у не встановленому для цього місці.

Стався наїзд, в результаті якого пішохід (1967 р.н.) та мотоцикліст (1997 р.н.) загинули на місці, пасажира намагалися врятувати, проте він помер у кареті швидкої допомоги.

Свідки кажуть, що швидкість мотоцикла була за 100 км/год.

Слід зазначити, що жахлива ДТП сталася поруч з підземним переходом, яким пішохід-камікадзе не скористався.