У столичному управлінні поліції померла жінка, яку затримали за крадіжку

Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. Вранці її виявили мертвою.

Сьогодні вночі до Святошинського управління поліції оперативники доставили правопорушницю, яку затримали за крадіжку з магазину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Із жінкою, яка не мала постійного місця проживання у столиці та неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, провели всі необхідні процесуальні дії та надали правову допомогу.

Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнату для затриманих. Скарг на здоров’я від затриманої не надходило.

На місці події працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Наразі правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження та встановлюють обставини її смерті.

Усі матеріали перевірки будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Відділ комунікації поліції Києва