У столиці екскаватор зірвав дах з автомобіля, травмувавши водія (фото, відео)

У місті Києві, у Дарницькому районі, на вулиці Анни Ахматової сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, автомобіль Peugeot Partner Tepee рухався вулицею Анни Ахматової в напрямку проспекта Григоренка.

За словами свідків рух був частково обмежений і Peugeot їхав дозволеною для руху смугою.

Як раптом, з першого ряду напереріз Пежо виїхав екскаватор з піднятим ковшем. Від ковша у Пежо зрізало дах.

В результаті ДТП водій отримав закриту черепно-мозкову травму, а також різані рани голови, з якими його госпіталізували до лікарні.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити ступінь вини кожного з учасників автопригоди.

Відзначимо також, що рух вулицею Анни Ахматової в напрямку проспекта Григоренка зараз перекритий.