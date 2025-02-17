У столичному метро молодик доїздився по балюстраді, отримавши складні травми обличчя
«Київський метрополітен» нагадує: категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.
Вчора, 16 лютого, близько 22:30 на станції метро «Хрещатик» двадцятирічний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і вирішив таким чином спуститися. Як наслідок – отримав складні травми обличчя та забій руки. На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».
«Київський метрополітен» вкотре нагадує:
- необхідно триматися за поручень;
- не бігти ескалатором та не сідати на його східці;
- слідкувати за речами;
- категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.