У столичному метро знову потрапив під потяг пасажир, закриті деякі станції

Рух поїздів на лінії організовано від станції “Червоний хутір” до “Кловської” та від “Сирця” до “Лук’янівської”.

На станції “Золоті ворота” пасажир потрапив під потяг. На місце події викликали медиків і правоохоронців.

Станції “Золоті ворота”, “Палац спорту” та пересадочний вузол “Золоті ворота” – “Театральна” зачинені на вхід для пасажирів. Про це повідомили в метрополітен.

Рух поїздів на лінії організовано від станції “Червоний хутір” до “Кловської” та від “Сирця” до “Лук’янівської”.

Учора пасажир потрапив під потяг на станції “Університет” гілці. Чоловіка витягли живим і без ампутацій. // LB.ua