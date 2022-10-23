У столиці водій збив на смерть працівника комунального підприємства (фото)

Водій автомобіля “BMW” не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на двох працівників, які в той час прибирали територію. Внаслідок події один чоловік загинув, інший наразі перебуває у лікарні.

Сьогодні, 23 жовтня, до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду на проспекті Перемоги. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та лікарі.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля “BMW” не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на двох працівників комунального підприємства. Внаслідок події чоловік, 1994 року народження, загинув, іншого потерпілого, 1967 року народження, госпіталізовано до медичного закладу.

Водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав відсутність алкоголю у його крові.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва