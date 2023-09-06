У столиці з‘ясовують обставини смертельної ДТП за участю двох авто (фото)

В результаті зіткнення автомобілів одна людина загинула, двоє чоловіків та трирічна дитина госпіталізовані у лікарню.

ДТП сталось вчора у Подільському районі Києва. За попередніми даними, 41-річний водій автомобілю «ГАЗ» рухаючись по вулиці Газопровідній не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Toyota». Від отриманих травм водій «ГАЗ» помер на місці події, а пасажир отримав тілесні ушкодження.

Також травмований 37-річний керманич автомобілю «Toyota» та його трирічний син. Всі потерпілі госпіталізовані.

Даний факт слідчими внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руку.

Столичні правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва