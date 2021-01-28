У Сумах на пішохідному переході авто збило жінку. Вона в реанімації, розшукуються свідки

ДТП сталася 25 січня на вулиці Героїв Крут.

47-річний водій автомобіля «Шкода Октавія» скоїв наїзд на 41-річну жінку-пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

З місця ДТП жінку з травмами голови та чисельними ранами госпіталізували до реанімації обласної лікарні. Автівку доправили на штрафмайданчик.

За фактом ДТП поліція почала досудове розслідування, повідомив відділ комунікації ГУНП в Сумській області. // sumypost.com