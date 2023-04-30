У Сумському районі сталась смертельна ДТП з пожежею (фото)

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась сьогодні, близько 08.20, на автодорозі «Суми-Путивль-Глухів» поблизу міста Суми вщент вигорів автомобіль та загинув чоловік.

Як попередньо встановили поліцейські, 26-річний водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною перешкодою. Внаслідок чого транспортний засіб загорівся.

Від отриманих тілесних ушкоджень водій загинув на місці події.

На даний час рятувальники локалізували пожежу, на місці працює слідчо-оперативна група поліції, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Сумської області