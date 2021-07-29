У супермаркеті на столичній Оболоні стався вибух у поштоматі (фото)

Наразі поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять усі необхідні слідчі дії.

Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Подія належним чином зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Відділ комунікації поліції Києва