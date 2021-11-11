У Святошинському районі Києва водій загинув, врізавшись в електроопору (фото)

Водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, вніслідок чого автівка загорілася. У результаті від отриманих травм чоловік загинув на місці. Розпочато кримінальне провадження.

До столичної поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Святошинському районі Києва. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика «Део Нексія», рухаючись по Брест-Литовському шосе у напрямку міста Києва, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого автомобіль загорівся. Від отриманих травм керманич, 1949 року народження, загинув на місці.

За даними фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Відділ комунікації поліції Києва