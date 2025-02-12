У Сирії колону російських військ не пустили на базу флоту у Тартусі

Міністерство оборони Сирії відмовило російським військовим у допуску на базу флоту у Тартусі. Колону з 30 вантажівок з ракетним озброєнням, що висунулася вранці з авіабази Хмеймім, зупинили військовослужбовці країни.

Про це повідомляє TRT.

Колону протримали на контрольно-пропускному пункті в Тартусі близько восьмої години. Після багатогодинного очікування та спроб отримати дозвіл на в’їзд росіяни повернулися до Хмейміма ні з чим.

Інцидент стався на тлі нещодавніх заяв глави Міноборони уряду Сирії Мурхафа Абу Касри про те, що збереження російських баз у країні залежатиме від того, чи принесе це вигоду новій владі. Міністр дав зрозуміти, що Дамаск хотів би отримати експрезидента Башара Асада, який ховається в Москві. За словами Касри, глава уряду Сирії Ахмед Аш-Шараа порушував це питання на зустрічі з російською делегацією наприкінці січня. Тоді ж обговорювалася виплата репарацій, оскільки війська РФ допомагали Асаду утримувати владу, бомбардуючи міста опозиції. Станом на сьогодні переговори результатів не дали.

Окрім того, проти збереження російських баз виступає Туреччина, котра допомогла повстанцям повалити Асада та продовжує їх підтримувати. Також нова влада розірвала договір із “Будтрансгазом” щодо інвестицій у порт Тартуса від 2019 року, укладений на 49 років.

Москва вже вивезла частину озброєння із Сирії. Зокрема це робили через базу у Тартусі. Так, наприкінці січня туди прибули російські кораблі Sparta, Sparta II, “Иван Грен” і “Алєксандр Отраковський”. Тоді супутникові знімки зафіксували десятки одиниць військової техніки, приготовленої до навантаження. До цього російські судна тривалий час не пропускали і вони дрейфували неподалік, чекаючи дозволу від нової влади.

База ВМФ РФ у Тартусі давала Росії прямий вихід у Середземне море та поряд з аеродромом у Хмеймімі служила ключовим пунктом для поширення впливу Кремля на Близький Схід та Африку, а також хабом для перекидання військ, найманців та зброї.

Угоду про розширення російської військової присутності у Сирії підписали у 2017 році на 49 років. Вона дозволяла ВМФ РФ розміщувати в Тартусі до 11 військових кораблів, зокрема з ядерною установкою. Путін говорив, що намагався домогтися збереження баз після революції, обіцяючи новому уряду, що вони використовуватимуться нібито для “доставки гуманітарної допомоги” до Сирії.

Раніше європейські дипломати, зокрема міністри закордонних справ Німеччини та Франції, відвідали Сирію з метою зменшити вплив Росії в регіоні. ЄС також розробляє план поступового скасування санкцій проти Сирії.

Об’єкт у Тартусі є єдиним у Росії центром ремонту та поповнення запасів у Середземномор’ї, і Москва використовувала Сирію як плацдарм для доставки своїх військових підрядників в Африку та з неї. При Асаді сторони уклали домовленість про розміщення російського контингенту терміном на 49 років.

Однак, у січні нова влада Сирії розірвала контракт з російською фірмою STG Stroytransgaz щодо використання порту Тартус. // Букви