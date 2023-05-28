У Тальному сотні людей прощалися з нацгвардійцем Бондаренком, якого насмерть збив суддя на блокпосту у Києві

У неділю, 28 травня, в місті Тальне (Черкащина) кілька сотень людей прийшли на церемонію прощання з 22-річним військовослужбовцем Національної гвардії України Вадимом Бондаренком.

Люди, що прийшли віддати останню шану воїну, ділилися своїми спогадами про нього, передає Суспільне.

Вадим мріяв стати військовим і став ним, розповів один із побратимів Вадима, з яким він разом служив.

Попрощатися з Вадимом прийшла місцева футбольна команда. Опісля прощальна церемонія перемістилася на центральну площу Тального. Труну зустрічали навколішки. Асфальт був встелений півонією та ірисами.

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 21 липня суддю Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив у Києві нацгвардійця Бондаренка. // LB.ua