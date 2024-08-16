У Таїланді російський турист намагався зґвалтувати корову, але тварині вдалось відбитись (фото, відео)

Голий російський турист під впливом марихуани вирішив зґвалтувати корову у Таїланді та потрапив на відео. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Уточнюється, що інцидент стався у полі біля міста Сураттхані на півдні країни. Вдень 15 серпня 26-річний російський турист Євген Кувшинов роздягся і підійшов спочатку до бика, але потім передумав і переключив увагу на корову, прив’язану до дерев’яного паркану. Він спробував пристроїтись до неї для здійснення полового акту, проте тварині це не сподобалося і вона його лягнула.

На відео видно, як корова нападає на оголеного чоловіка, поки той тримається за роги руками та обхоплює ногами її шию.

Стурбовані місцеві жителі, які спостерігали за сценою, викликали поліцію. Швидка відвезла російського зоофіла до місцевої лікарні з травмами сідниць, але лікарі не захотіли його оглядати через агресивну поведінку.