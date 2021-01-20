У Тернополі від отруєння чадним димом помер на робочому місці майстер з ремонту побутової техніки
Тривожне повідомлення про летальний випадок надійшло 18 січня до працівників тернопільської поліції від диспетчера служби надзвичайних ситуацій. У приміщені по ремонту побутової техніки, що в обласному центрі, загинув чоловік.
Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин. Вони встановили що померлий – 64-річний тернополянин. Він орендував дане приміщення та лагодив різну техніку.
За попередніми даними, чоловікові під час роботи з приладом стало зле і він знепритомнів. Через замикання проводки сталося задимлення. Чоловік задихнувся чадним димом.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet